Mulher é presa após morder pessoas em camarote da Sapucaí durante desfile

Uma mulher foi capturada pela Guarda Municipal depois de morder pessoas no camarote da Sapucaí, na noite desta terça-feira (4). A agressora foi encaminhada à 6ª DP (Cidade Nova), na área central da Marquês de Sapucaí.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi presa em flagrante acusada dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato. A identidade da agressora não foi divulgada nem pela Polícia Civil nem pela Guarda Municipal.

Entenda o caso

Guardas Municipais foram chamados pelos seguranças de um camarote do setor 5 porque uma mulher estava mordendo as pessoas que estavam no local.

Segundo a corporação, a mulher aparentava estar embriagada e resistiu à abordagem, tentando morder os guardas municipais, que não foram feridos.

Esse caso é a 3ª prisão realizada pela Ronda Maria da Penha da GM-Rio no Sambódromo. As outras ocorrências foram flagrantes de violência contra a mulher, ocorridos na sexta-feira (28) e no domingo (2).