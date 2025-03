Rio retorna ao nível de calor 1, sem impactos na rotina da cidade

O Centro de Operações e Resiliência da prefeitura do Rio (COR) informou que a cidade retornou ao nível de calor 1 à 0h10 desta terça-feira, (4). Neste primeiro nível, não há previsão de altos índices de calor, sem impactos na rotina da cidade.

Desde o dia 21 de fevereiro, o município estava em calor 3, quando ainda não há impactos maiores, mas os cidadãos devem se manter informados. Esse nível acontece quando há registro de índices de calor alto entre 36º C e 40ºC, com previsão de permanência ou aumento por ao menos, três dias consecutivos.

Em meados de fevereiro, a cidade atingiu o nível 4 de calor, que é acionado quando a temperatura fica entre 40°C a 44°C, com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Previsão

De acordo com o Alerta Rio, a previsão para hoje é de tempo estável, com céu variando entre parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva. As temperaturas estarão elevadas, com mínima prevista de 19º C e máxima de 36°C.

Os ventos estarão moderados, com rajadas ocasionais fortes no fim da tarde e noite.