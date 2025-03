Carnaval tem preços abusivos no aluguel de mesas em Niterói; três quiosques foram autuados

Mesmo após a Prefeitura de Niterói decretar o valor máximo de R$ 21,73 para o aluguel de kits de mesas e barracas em praias do município, banhistas da região seguem relatando abusos na cobrança do serviço. No domingo (02), três quiosques na Praia de Piratininga foram autuados por conta de irregularidades. Nesta terça de Carnaval (04), banhistas em algumas regiões da Praia de Itaipu relataram ter recebido cobrança de até 100 reais.

Um banhista, que preferiu não ser identificado para evitar constrangimentos, relatou ter pago R$ 100 para alugar um kit com mesa, cadeiras e guarda-sol em Itaipu. Outra banhista, Fernanda Silva, também relatou ter pago bem mais do que o estabelecido pela Lei. “Nos cobraram 80 reais. Disseram que era esse preço para quem não consumisse”, contou a banhista.

Apesar da regulamentação, quiosques em Niterói ainda registram cobranças irregulares e altas para aluguel de barracas | Foto: Layla Mussi

A maior parte dos relatos de abusos acontece no lado direito da orla, próximo ao ponto final dos ônibus municipais que vão à região. No outro lado da praia, após a passagem da Vila dos Pescadores, a maior parte dos banhistas relatou não ter sido constrangida com cobranças indevidas. “Aqui nesse lado não nos exigiram consumação mínima. Se a pessoa não quiser consumir petisco, eles cobram só a barraca e cumprindo as normas da Prefeitura”, contou Andreia Carvalho, que esteve na praia neste Carnaval.

O decreto estabelecido pela Prefeitura foi anunciado no final de janeiro. Segundo a norma, os estabelecimentos que cobrarem acima do valor fixo de R$ 21,73 podem receber multa de até R$ 4.347,88, além de apreensão de mercadorias e suspensão de atividades em alguns casos.

De acordo com a Prefeitura, desde o início da Operação Verão, que fiscaliza as orlas de Niterói, 63 bares e quiosques já foram notificados por irregularidades. 18 intimações e 11 autos de infração foram cumpridos. Em caso de irregularidades ou cobranças abusivas, banhistas podem acionar o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) através do telefone 153.