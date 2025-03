Morre moradora de São Gonçalo de 109 anos

Uma das moradoras mais idosas de São Gonçalo faleceu aos 109 anos nesta segunda-feira (03). A mineira Maria Dias da Silva, que foi tema de reportagem do O São Gonçalo em 2019, faleceu por falência múltipla dos órgãos. Ela deixou São Gonçalo no ano passado para viver com o filho em Nova Iguaçu, mas passou alguns dos últimos anos vivendo na Trindade, em SG. O sepultamento de Maria acontece no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, nesta terça (04), às 16h.

Maria Dias nasceu no interior de Minas Gerais, mas era gonçalense de coração e foi leitora de O São Gonçalo. Segundo a família, ela era bastante ativa até os últimos anos de vida; quando conversou com nossa equipe, aos 104 anos, ela ainda capinava e realizava artesanato. Pretta Ramos, de 49 anos, neta de dona Maria, conta que a avó continuou bastante ativa mesmo após descobrir um câncer de pele, que a atingiu na região do nariz. O problema de saúde não atrapalhou sua rotina e vigor, explica a família.

"Ela tinha vigor, sabe? Era forte, raçuda. Ela ainda fazia os tricôs dela, ela subia e descia escada; claro que com ajuda, segurando. Ela tomava banho sozinha; conversava bem. O câncerzinho de pele no nariz não influenciou em nada a vida dela. Claro que às vezes tinha um ‘surtozinho’, né? Mas, se até eu com 49 anos surto às vezes”, conta Pretta.

Maria Dias foi mãe de oito filhos. Ela deixa três filhos, 19 netos, 15 bisnetos e 11 tataranetos.