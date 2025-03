Carnaval tranquilo: Niterói atrai quem busca folia com relaxamento e esportes

No auge do carnaval, com os bloquinhos lotados, há quem escolha aproveitar a folia de forma mais tranquila e relaxante, praticando esportes e pegando um ‘bronze’ nas praias de Niterói, que reúnem pessoas de diferentes lugares.

O carnaval é um bom momento para voltar às suas raízes, visitar parentes e aproveitar as praias da Cidade Sorriso, além de fugir da superlotação de outras cidades. Esse é o caso do representante comercial Carlos Antônio Fernandes, de 64 anos, que escolheu se divertir e praticar esportes na praia de Icaraí, fugindo da agitação carnavalesca de Nova Friburgo, onde a ocupação hoteleira chega a 100% nesta época do ano.

"Eu fui criado em Icaraí, estudei, trabalhei, mas fui morar em Nova Friburgo, estou lá há 40 anos e, toda vez que dá, venho para cá por causa da tranquilidade. Eu adoro praia, me faz bem, gosto de ficar na praia jogando. Eu tenho primos e tios por aqui e aproveito para visitá-los", disse o morador de Nova Friburgo.



Morador de Nova Friburgo há 40 anos se diverte jogando beach tennis na Praia de Icaraí | Foto: Layla Mussi

Os niteroienses também optam por pular o carnaval com a brisa do mar e praticar esportes, como o grupo de beach tennis que aproveitou o momento para se fantasiar.

"Esse ano estou dando uma parada nas bebidas, aí vim para a praia para me divertir, entrei para esse grupo de beach tennis. Tem que aproveitar a vida de outras formas. Hoje, por exemplo, era para vir fantasiada, cada um trouxe um petisco", disse a analista de sistemas Marina Rangel, de 25 anos.

Grupo de beach tennis fantasiado para o carnaval | Foto: Layla Mussi

No entanto, ainda há aquelas pessoas que só querem relaxar nas areias fofas e desfrutar do momento para ter uma boa conversa, o que já virou tradição na vida da coach Marcela Queiroz, de 42 anos, que passa todo carnaval nas praias niteroienses.

"Eu queria curtir uma praia, bater papo, algo tranquilo, que não tivesse uma muvuca. Estamos também em um tempo muito quente e eu acho que os blocos são muito quentes, então preferi mais qualidade", disse a coach.

Moradora de Niterói optou por curtir o carnaval na tranquila Praia da Boa Viagem. | Foto: Layla Mussi

