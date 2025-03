Fogão explode e deixa casal ferido no Mutuá, em São Gonçalo

Casal foi levado ao Pronto Socorro Central, no Zé Garoto, com queimaduras nos braços e nas pernas - Foto: Divulgação/Alex Alves

Uma explosão deixou um homem, de 59 anos, e uma mulher, de 47, feridos no Mutuá, em São Gonçalo, no último domingo (02). Segundo testemunhas, um fogão na casa das vítimas explodiu e o fogo acabou atingindo o casal, que está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. A causa da explosão ainda está sendo apurada.

A identidade das vítimas não foi divulgada. Eles foram levados ao Pronto Socorro Central do município, no Zé Garoto, com queimaduras nos braços e nas pernas. De lá, eles foram transferidos para o Heat, onde seguem internado, com quadro de saúde considerado estável.

