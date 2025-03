Acidente deixa criança de 10 anos ferida na Via Duques, em Tanguá

Um acidente de trânsito na rodovia BR-101, na altura da Via Duques, em Tanguá, deixou um menino de 10 anos ferido na noite da última segunda-feira (03). O carro em que a criança estava capotou na altura do km 280, no sentido Itaboraí. Ele e a mãe foram levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo.

Relatos de testemunhas indicam que o carro capotou após outro automóvel tentar realizar uma ultrapassagem. Mesmo usando o cinto de segurança, o menino acabou batendo a cabeça no vidro do carro. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas ao local.

Leia também:

➢ Marcelinho Calil é flagrado com Marcella Alves antes de desfile

➢Jesuíta Barbosa posa com novo namorado e encontra ex em camarote

A criança e a mãe deram entrada no Heat ainda na noite desta segunda (03). Segundo a unidade, a criança chegou ao hospital em estado gravíssimo. Ele segue internado. O estado de saúde da mãe, de 37 anos, é estável.