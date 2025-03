Jesuíta Barbosa posa com novo namorado e encontra ex em camarote

Jesuíta com João Fontenele e Fábio Audi no camarote Folia Tropical - Foto: Divulgação

Jesuíta com João Fontenele e Fábio Audi no camarote Folia Tropical - Foto: Divulgação

O ator Jesuíta Barbosa foi flagrado em clima de romance com o novo namorado, João Fontenele, durante sua passagem pelo camarote Folia Tropical, nesta segunda-feira, 3. No entanto, a noite também contou com a presença de Fábio Audi, ex-namorado de Jesuíta, com quem ele teve um relacionamento de 2014 a 2021. Embora o encontro tenha gerado especulações sobre o passado, os três demonstraram estar em bons termos e mantêm uma amizade.

João Fontenele, cearense de Acaraú, tem 31 anos e já tem seu nome associado ao universo da TV. Este é o primeiro relacionamento público de Jesuíta desde o término com o também ator Cícero Ibeiro, no ano passado.

Fábio Audi, ex-companheiro de Jesuíta, começou sua carreira como ator, estrelando o longa Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, em 2010. Ele também teve passagens por novelas da Globo e, após uma pausa nas câmeras, migrou para a fotografia, profissão em que se especializou. Após o término em 2021, houve um breve reencontro, mas o relacionamento não seguiu adiante.