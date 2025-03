Marcelinho Calil é flagrado com Marcella Alves antes de desfile

Após o término de seu casamento com a influenciadora Thamires Hauch, Marcelinho Calil, ex-presidente da Viradouro, foi visto com a porta-bandeira Marcella Alves durante a concentração do Salgueiro. O romance do casal, discreto até então, foi revelado recentemente. Marcelinho, filho do atual presidente de honra da Viradouro, continua exercendo grande influência na escola, que foi campeã do carnaval em 2020 e 2024. Marcella, com uma trajetória de destaque no samba, é conhecida por sua passagem pelo Salgueiro e Mangueira.

