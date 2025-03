Suco anti-ressaca: receita fácil para recarregar energias na maratona do Carnaval

Com esse calor e os dias de feriado agitados pelo Carnaval, muitas pessoas acabam abusando e o preço quem paga é a saúde depois. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é positiva no âmbito de geração de empregos, negócios e turismo e, pela grandiosidade da festa, é preciso também pensar no bem-estar de todos. “O consumo excessivo de bebidas alcoólicas gera desidratação, mal estar e problemas como dor de cabeça, enjôo e até tontura. É importante hidratar-se ao consumir o álcool sendo que a conta correta é: a cada um copo de bebida alcóolica deve-se tomar dois copos de água”, ensina a médica nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela.

De acordo com a especialista, o álcool traz uma perda de líquido importante pelo bloqueio do hormônio anti-diurético, além de levar a uma desidratação celular importante. As altas temperaturas podem trazer uma mudança na forma das proteínas do corpo responsáveis por várias etapas do metabolismo e isso prejudica todo o funcionamento do corpo, gerando incômodos”.

É possível curtir o Carnaval sem ressaca?

Sim, desde que a pessoa realize uma boa hidratação e alimentação antes do evento e de maneira constante. “A ressaca é formada por uma cascata de eventos metabólicos que são a perda de eletrólitos, a mudança de pH gástrico, a hipoglicemia, a vasoconstrução e vasodilatação, sendo assim só a água não é suficiente para ajustar todas essas falhas. Para que você prepare o organismo é preciso incluir sódio e glicose que serão essenciais para a hidratação, dando a energia necessária e a melhora da contração muscular. O nosso famoso soro caseiro tem a osmose perfeita para entrada de líquido nas células”, explica.

O próprio calor provoca aumento da temperatura corporal o que, já por si só, já também causa a desidratação. Então o ideal é estar nutrido, hidratado e bem alimentado. Invista em frutas, sucos e verduras e abuse da água de cocô. Em casa, alimentos como saladas de frutas, saladas convencionais, lanches naturais e um bom arroz e feijão acompanhados sempre de uma proteína garantem uma festa saudável. “Ainda, alimentos como gengibre, boldo e ginseng podem ajudar a digestão e o ideal é também consumir fibras como integrais, saladas e frutas, com o objetivo de criar uma barreira gastro intestinal, o que lentifica a absorção do álcool”, ensina Ana.

Na rua, leve lanchinhos rápidos que causam saciedade como pipoca, barrinhas de cereais e nuts. “Temos que entender que drinks, caipirinhas e afins geralmente devem apresentar a bebida bem diluída. Ainda, para evitar inchaço nas pernas evite ficar muito tempo em pé. Invista nos calçados confortáveis, fuja dos saltos e se possível, use sapatos fechados que protegem os pés de ferimentos”, complementa.

Bebida anti-ressaca e refrescante

A médica ensina uma receita prática e ideal para os dias de calor, que ajuda a evitar a ressaca.

Ingredientes:

250 ml gelo

250 ml d’água de coco

2 rodelas gengibre amassadas

3 folhas de hortelã

Suco de 1/2 limão

1 fatia de melancia

Modo de preparo: amasse tudo e bata para beber bem gelado.