Alívio para os motoristas: Trânsito segue leve com policiamento reforçado na BR-101

Após intenso trânsito ao longo da BR-101 nos primeiros dias de carnaval, a manhã desta segunda-feira (3) apresenta trânsito livre e o tráfego de veículos está leve. Além disso, a via conta com policiamento em diversos pontos, visando o bem-estar e segurança dos motoristas.

Desde o início da manhã desta segunda-feira de carnaval, a BR-101 segue sem retenções. Além disso, há poucos veículos trafegando ao longo da via.

Desde o início da manhã desta segunda-feira de carnaval, a BR-101 segue sem retenções | Foto: Layla Mussi

Leia também:

Carnaval tranquilo: Niterói atrai quem busca folia com relaxamento e esportes



Homem morre após se afogar na Praia de Itaipu, em Niterói

Apesar da pouca movimentação, é possível encontrar policiais em viaturas ao longo de alguns trechos da BR-101, como em Neves, na altura do Atacadão e em Boa Vista. Essa medida de segurança ocorre durante todo o período de carnaval, com a participação dos policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), visando garantir a segurança dos motoristas que trafegam ao longo da BR-101.

Ao longo da BR-101, é possível encontrar viaturas da polícia. | Foto: Layla Mussi

O policiamento está programado para ocorrer 24 horas, e terá uma equipe em todas as entradas e saídas da via, desde São Gonçalo, se estendendo até Itaboraí, cobrindo também a área da subida da Ponte Rio-Niterói e o Trevo de Manilha.

Policiamento reforçado | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas