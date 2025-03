Virginia Fonseca atualiza seguidores sobre estado de saúde do filho José Leonardo

Virginia e seu filho no hospital - Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

Virginia e seu filho no hospital - Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

Nesta segunda-feira (3), a influenciadora Virginia Fonseca revelou que seu filho José Leonardo, de cinco meses, que está internado devido ao diagnóstico de bronquiolite, ainda permanece sem previsão de alta. Virginia também agradeceu as mensagens e orações que tem recebido durante esse momento.

A influenciadora escreveu na legenda de seu post: "Bom dia, amigos! Ainda estamos por aqui, José está mandando bem na recuperação, mas ainda sem previsão de alta. Estou passando para agradecer todas as mensagens, toda força e todas as orações! Que Deus continue abençoando a vida do nosso José e que ele fique 100% logo. Amém."

Os seguidores comentaram a postagem com desejos de melhoras, enviando forças e desejando uma boa recuperação para o filho de Virginia.