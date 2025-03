Solteiros: Sophie Charlotte e Xamã terminam relacionamento

Sophie Charlotte e Xamã anunciaram o fim do relacionamento. A separação foi confirmada pela assessoria do cantor na noite deste domingo (2).

De acordo com a equipe do cantor, o término ocorreu de maneira tranquila, sem desentendimentos. “Eles terminaram de forma amigável e continuam se respeitando”, informou a assessoria.

O romance entre Sophie Charlotte e Xamã começou em julho de 2024, quando foram flagrados aos beijos no Festival de Inverno do Rio de Janeiro. Desde então, o casal foi visto juntos em vários eventos, com a última aparição pública ocorrendo em 10 de fevereiro deste ano, na Barra da Tijuca.