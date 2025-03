Carnaval Maricá 2025 tem espaços com câmeras 360º, backdrops temáticos e até cantinho em homenagem à cerimônia do Oscar

O Carnaval Maricá 2025 entrou no embalo do Oscar, cerimônia de entrega da estatueta para os melhores do cinema mundial. Neste domingo (02/03), os foliões que curtiram os blocos de rua e os shows no palco Centro aproveitaram os pontos de ativação da Prefeitura de Maricá, com direito a registro de imagens na tenda com câmera 360º, foto em backdrop temático que simula o futuro teleférico de Inoã e distribuição de água mineral gelada na tenda de hidratação. A estrutura está montada na Praça Orlando de Barros Pimentel e funciona no Carnaval das 15h às 23h.

Os foliões gravam os vídeos com a miniatura do Oscar | Foto: Divulgação

A tenda 360º possui um tapete vermelho e uma miniatura da estatueta da premiação mais importante do cinema mundial, onde as pessoas registram fotos e vídeos em locais “instagramáveis” e se sentem inseridos na festa do Oscar. Os foliões gravam os vídeos com a miniatura do Oscar e todo material é enviado por WhatsApp ou Airdrop. Os participantes que postam as imagens em seus perfis com as hashtags #CarnavalMarica2025 e #Oscar2025 também recebem brindes, em homenagem ao grande evento do audiovisual.

“Achei muito divertido poder registrar esse Carnaval com minha melhor amiga que está comemorando aniversário. Não sou muito de pular Carnaval, mas dessa vez vim por esse ótimo motivo”, contou Clara Galvão, de 29 anos, moradora de Cordeirinho. “Vou fazer 23 anos daqui a pouco e foi ótimo registrar esse momento sem pagar nada. Maricá proporciona isso de graça, assim como os ônibus e as bicicletas”, emendou Maria Eduarda, de 22 anos, moradora do Caxito.

Perto dali, fica um backdrop que simula o futuro teleférico de Inoã, onde as pessoas tiram fotos como se estivessem dentro dele. As moradoras de São José do Imbassaí Larissa Muniz, de 27 anos, e Ana Luiza Xavier, 13, simularam um futuro passeio no teleférico. “Muito legal fazer fotos e me imaginar andando no teleférico”, comentou Larissa. “É interessante. A gente nunca imaginou isso pra Maricá”, completou Ana Luiza.

Campanha contra assédio

Além da praça central, essas estruturas estão disponíveis em mais cinco locais: Rua Moacyr Corrêa, no Marine (São José do Imbassaí), das 13h às 21h; Avenida Vereadora Consuelo Tarquínio Duque (orla de Ponta Negra), das 13h às 21h; Rua Condor (orla do Parque Nanci), das 13h às 21h; Avenida Dom Pedrito, Praça do Ferreirinha (Itaipuaçu), das 13h às 21h; e Rua Álvares de Castro, Praça Tiradentes (Araçatiba), das 11h às 19h.

Nestes locais, também existe a tenda de combate ao assédio sexual com a campanha “Não, é não”. Uma estrutura mobiliada, com profissionais multidisciplinares (psicólogos e advogados) que atendem as mulheres, caso tenham sido vítimas de violência, das 17h às 21h. A Casa da Mulher também atuará em regime de plantão das 10h às 15h.

Promotores uniformizados abordam as pessoas na concentração dos blocos, distribuindo leques temáticos, adesivos e cartilha informativa sobre o tema. Para integrar essa ação, apitos são distribuídos às mulheres que podem utilizar o instrumento para denunciar os casos de assédio e conseguirem ajuda rápida.