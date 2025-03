Neves vai ganhar nova clínica até o final do ano

Até o fim deste ano, os gonçalenses – especialmente aqueles que moram em Neves – ganharão uma clínica novinha. Ela vai substituir a atual Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro e agregar novos serviços. Para isso, ela está sendo preparada em um grande terreno entre as ruas Oliveira Botelho e Barão de São Gonçalo.

A construção já está erguida e com laje. A obra está na fase da confecção do muro externo e preparação para a pavimentação do terreno, possível após intenso trabalho de preparação para estabilização e ordenação do fluxo de águas pluviais. Também está sendo feito o fechamento de alvenaria nos telhados e calhas. As paredes internas foram reparadas para receber a pintura.

A nova Clínica Municipal de Neves vai atender 24 mil usuários, dobrando a capacidade de atendimento da USF Neves. A unidade vai oferecer exames de imagem: tomografia, mamografia, raio-x e ultrassonografia; exames laboratoriais de sangue, urina e fezes; médicos generalistas, especialistas, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e equipe eMulti com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo.

“Essa é mais uma unidade que vai ajudar a desafogar e descentralizar alguns serviços, principalmente os exames de imagem. Estamos construindo novas clínicas e USFs com mais serviços para atender a população. A intenção é sempre melhorar a oferta em quantidade e qualidade, sem esquecer da humanização – sempre exigida pelo prefeito Capitão Nelson”, disse a secretária de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

A unidade terá salas de espera, consultórios e salas com banheiros adaptados, consultórios para os atendimentos médicos, consultório odontológico, salas de raio-x dentário, raio-x, ultrassonografia, mamografia, tomografia, curativos, imunização, multiuso, de acolhimento, coleta laboratorial, estoque, esterilização, escovódromo, fraldário e salas para funcionários, banheiros para a população em geral e adaptados.

As obras seguem todas as normas e protocolos de instalação do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com climatização e acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.