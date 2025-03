Governo do Rio parabeniza a vitória do cinema brasileiro no Oscar

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, um marco histórico para o cinema nacional. A vitória representa não apenas o reconhecimento da excelência da produção cinematográfica brasileira, mas também um grande passo para a valorização da nossa cultura no cenário internacional. Com um trabalho impecável da talentosa Fernanda Torres e de toda a equipe envolvida, o Brasil celebra com orgulho essa conquista que reforça a força da nossa indústria cinematográfica.

Diante da vitória, o Governo do Estado do Rio de Janeiro parabenizou a talentosa equipe brasileira responsável por esse feito.

"É com muito orgulho e alegria que o Governo do Estado do Rio de Janeiro parabeniza a talentosa equipe brasileira responsável pelo filme "Ainda Estou Aqui", que acaba de conquistar o tão merecido Oscar de Melhor Filme Internacional. Esta conquista é um marco histórico para o cinema nacional e reforça o reconhecimento da excelência do Brasil nas artes cinematográficas.

A simbologia dessa vitória é imensurável, não apenas pela consagração da qualidade da produção nacional, mas também como um símbolo de força cultural e artística do país. O trabalho excepcional de Fernanda Torres, que brilhou com seu talento incomparável, merece destaque especial. Ela, junto a toda a equipe, representou o Brasil com dignidade e inspiração. Que essa premiação inspire novas gerações e fortaleça ainda mais a indústria audiovisual brasileira. O Brasil está em festa!", Governador Cláudio Castro.