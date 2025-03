Histórico - "Ainda estou aqui" vence Oscar de melhor filme internacional

O filme brasileiro "Ainda estou aqui" fez história na noite deste domingo (3) e venceu a estatueta do Oscar de 'Melhor filme internacional'. A premiação é a primeira da história do cinema nacional.

O filme brasileiro desbancou a produção francesa 'Emília Pérez', que é o filme com o maior número de indicações ao Oscar neste ano, com 13 no total.

Leia também

➣ Acadêmicos de Niterói faz 'arraia' e surpreende na Avenida

➣ Porto da Pedra 'ruge alto' e se coloca entre as favoritas ao acesso; integrantes gritam "é campeã"

'Ainda estou aqui' ainda pode garantir mais duas estatuetas nesta noite, nas categorias de Melhor Filme e Melhor atriz.