'Nunca antes o Brasil esteve tão perto de vencer um Oscar', avalia crítico de cinema

Fernanda Torres: a melhor chance do Brasil no Oscar? - Foto: Divulgação

Fernanda Torres: a melhor chance do Brasil no Oscar? - Foto: Divulgação

O Brasil nunca esteve tão perto de vencer um Oscar. Com indicações históricas, a expectativa para Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres é alta. A avaliação é do crítico de cinema Waldemar Dalenogare, que comentará a cerimônia na transmissão da TV Globo, junto com a atriz Dira Paes. A apresentação é de Maria Beltrão.

"Essa é a melhor chance do Brasil vencer um Oscar de todos os tempos. Nunca antes o Brasil esteve tão perto de disputar e, possivelmente, nunca antes o Brasil esteve tão perto de vencer um Oscar", comenta Dalenogare.

A 97ª edição do Oscar chega, neste domingo (2), com uma das temporadas de premiações mais imprevisíveis dos últimos tempos. Diferente de anos anteriores, quando havia um favorito claro desde o início, a corrida deste ano teve múltiplos candidatos ao longo dos festivais e premiações de sindicatos.

Leia também!

Quatro escolas de samba abrem, hoje, desfiles do Grupo Especial do Rio



Mulher é presa na Sapucaí enquanto se preparava para desfilar

Entre os destaques, o Brasil tem um papel central na disputa com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, indicado tanto para Melhor Filme quanto para Filme Internacional. Além disso, Fernanda Torres concorre ao prêmio de Melhor Atriz, em uma disputa que permanece indefinida até a cerimônia.