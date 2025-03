Homem morre em acidente de trânsito em Niterói

Um homem morreu, após colidir sua motocicleta com um ônibus, em Niterói, na manhã desse domingo (2). A vítima foi identificado como Francisco Barbosa, de 29 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados, por volta das 7:30 da manhã, para uma ocorrência na Rua Benjamin Constant, no Barreto. No local, eles encontraram Francisco, já sem vida.

A área foi isolada e a perícia realizada.