Porto da Pedra 'ruge alto' e se coloca entre as favoritas ao acesso; integrantes gritam "é campeã"

A Porto da Pedra foi a quinta escola a entrar na avenida na madrugada deste domingo e animou o público na Sapucaí, se colocando entre as favoritas ao acesso para o Grupo Especial. No fim do desfile, integrantes da escola soltaram o grito de "É campeã".

Falando sobre o sonho não alcançado do empresário americano Henry Ford em criar uma cidade para extração de látex no coração da Amazônia, o Tigre apresentou fantasias luxuosas e carros alegóricos bonitos e bem acabados.

O samba foi cantado a plenos pulmões por integrantes da escola e agitou o público na arquibancada.

Ao término do desfile, os integrantes não seguraram a emoção e soltaram o grito de campeão.





Integrantes da Porto da Pedra soltaram o grito de 'é campeã' ao término do desfile Enzo Britto

Nas redes sociais, a Porto da Pedra também recebeu muitos elogios por quem acompanha o Carnaval de casa.

Em uma postagem, um usuário do X resumiu o desfile do Tirgre. "Porto da Pedra sobrou muitoooo".

Um outra usuária cravou o destino da Vermelho e Branco de São Goncalo. "Que lindo mano. Porto da Pedra vai pro Grupo Especial de novo. Merecidamente".

