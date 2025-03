Intérprete da Porto da Pedra, Wantuir fala sobre o desejo de voltar à elite com o Tigre

Depois do título do Grupo de Acesso em 2023, ninguém na Porto da Pedra esperava estar fora da elite em 2025. Mas, para o intérprete da escola, Wantuir, a queda aconteceu por um 'acidente', que foram as falhas em alguns carros. Contudo, ele promete um Tigre guerreiro, buscando novamente seu espaço na elite.

"Expectativa é de retornar o lugar da gente, que conquistamos com muito suor. Tivemos um acidente no dia do nosso desfile e acabamos retornando ao Grupo de Acesso, mas temos uma comunidade aguerrida que tem como símbolo um tigre, com muita garra, muita vontade. Temos um samba maravilhoso, uma comunidade como poucas. Segundo município do Rio em população, eles terão que aturar a gente. A cidade de São Gonçalo merece e a Porto da Pedra merece estar entre as grandes", vibrou Wantuir.

Este é o segundo ano seguido de Wantuir como voz principal da Porto da Pedra. Nos anos 90, ele também esteve no Tigre. Em 1995 deu voz ao acesso do Tigre ao Grupo Especial. Ele ficou até o ano de 1998 na agremiação.

