Porto da Pedra promete desfile forte de olho no retorno à elite do Carnaval

Depois de um ano de 2024 ruim, que acabou com o rebaixamento da Porto da Pedra ao Grupo de Acesso (Série Ouro), a escola de samba de São Gonçalo quer mudar o rumo para voltar à elite do Carnaval carioca. Com o enredo "A história que a borracha do tempo não apagou", o Tigre vai contar a tentativa frustrada do empresário americano Henry Ford em transformar a região da Amazônia em um polo de extração de látex.

O carnavalesco Mauro Quintaes contou um pouco sobre o enredo e o que ele pretende levar para avenida. "O enredo traz a tona um história brasileira que muitos brasileiros não conhecem. Eu trago a Fordlândia, que era um sonho do Henry Ford de cultivar o seu próprio látex, na intenção de baratear os seus carros. Mas ele vem com olhar dominador, com olhar opressor, de arrogância. Então, o método de trabalho dele enquanto empresário não se adequa ao Brasil e a Fordlândia vai sucumbindo por 19 anos sem produzir praticamente nada", explica Quintaes.

Mauro Quintaes novamente comanda o Carnaval da Porto da Pedra | Foto: Enzo Britto

Em paralelo, Quintaes falou também sobre o desafio de fazer Carnaval com poucos recursos e especialmente um ano após a queda do Grupo Especial.

Leia também

➣ Intérprete da Porto da Pedra, Wantuir fala sobre o desejo de voltar à elite com o Tigre

"A Porto da Pedra sofreu um baque muito grande ano passado quando investiu tudo o que tinha. Cometemos alguns deslizes e a escola desceu. Isso deixou o povo muito triste e eu senti isso. Quando colocamos o enredo, quando o samba de enredo ganhou, quando as fantasias começaram a ser vistas, se via uma Porto da Pedra retomando a vontade de vencer, retomando o orgulho de ser a representante de São Gonçalo. Hoje a gente está chegando no ponto máximo, a gente conseguiu em dois meses construir esse Carnaval. O presidente se virou de todo jeito, com carta de crédito, cambalhota, para conseguir realizar. O projeto está indo 99% do que eu projetei, sempre com olhar da economia. Está aí, mais um enredo bacana", contou.

Comissão de frente

Ensaiando desde novembro do ano passado, a Comissão de Frente da Porto da Pedra promete ser um dos pontos altos da escola nesta madrugada. Comandada pelo coreógrafo Júnior Scapin, a escola gonçalense vai apresentar ao público o ritual Munduruku, que foi detalhado pelo profissional.

"A gente vem trazendo um ritual Munduruku, que é um ritual de fogo que o pajé faz para purificar as matas, para abertura de caminhos. A gente está trazendo este pajé com 14 bailarinos simbolizando essa chama do ritual Munduruku. E aí de dentro de uma grande árvore que a gente traz no nosso tripé surge um búfalo de prata que significa a invasão da indústria nas terras amazônicas. E esse pajé luta arduamente com esse touro para que essa chama impeça esse búfalo de invadir as terras amazônicas", contou o coreógrafo.

Bateria Ritmo Feroz

Mestre Pablo, como sempre, fazendo surpresas com suas fantasias | Foto: Enzo Britto

Desde 2027 a frente da bateria Ritmo Feroz, Mestre Pablo promete, mais uma vez, muita dedicação dos seus ritmistas e ainda prometeu boas surpresas.

"A bateria tem coreografia, tem bossas maneiras, paradão, paradinhas e alegria como sempre", disse.

Pablo falou também sobre a emoção de estar mais um ano na Porto da Pedra representando a escola e o povo gonçalense.

"É sempre uma emoção diferente. É uma trabalho novo, mas a gente sempre vem com garra, com alegria, para mostrar a garra do cidadão gonçalense que é um povo guerreiro, alegre. Viemos aqui mostrar a força do Tigre de São Gonçalo", finalizou.

Edição: Thiago Soares