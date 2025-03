No Uruguai, Lula recebe Luisa González, candidata à presidência do Equador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da sessão especial de abertura da primeira reunião de sherpas da presidência brasileira do BRICS, no Palácio Itamaraty. - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da sessão especial de abertura da primeira reunião de sherpas da presidência brasileira do BRICS, no Palácio Itamaraty. - Foto: Divulgação

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu, neste sábado (1), a candidata à eleição para a presidência do Equador, Luisa González.

Lula, que está no Uruguai para acompanhar a cerimônia de posse de Yamandú Orsi, disse que, no encontro, os dois trataram do “contexto político na América do Sul”, além de expressarem “concordância na importância do fortalecimento da democracia e da justiça social no continente”.

Por meio de nota divulgada pelo governo federal, o presidente brasileiro desejou que “as eleições no segundo turno no Equador”, previstas para o dia 13 de abril, “transcorrem de forma pacífica e dentro da normalidade, e que a vontade do povo equatoriano prevaleça”.

Essa é a primeira viagem internacional de Lula, desde que precisou passar por uma cirurgia para conter um sangramento no cérebro.

Dentre os compromissos, o presidente já se encontrou também com presidentes sul-americanos.