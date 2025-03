Bloco “Não é Não” cantou marchinha contra o assédio sexual a mulheres no Carnaval

Com muita animação, o bloco “Não é Não!” se apresentou no fim da tarde de sexta-feira (28), na Praça Arariboia, no Centro de Niterói, reunindo foliões da cidade para pedir mais respeito às mulheres durante o Carnaval. O bloco foi criado pela Secretaria das Mulheres de Niterói para conscientizar o público contra o assédio sexual nesse período de folia. O tema principal deste ano foi “Uma palavra basta”, marchinha composta por Carolina Vergara e Nilze Benedicto, eleita em votação popular organizada pela Secretaria da Mulher, em parceria com a Fundação de Arte de Niterói (FAN).

A vice-prefeita Isabel Swan marcou presença e fez coro contra o assédio sexual, destacando as políticas públicas voltadas para as mulheres vítimas de violência, como o Centro Especializado em Atendimento à Mulher e o programa Auxílio Social, que concede recurso financeiro para ajudar as mulheres romperem o ciclo de violência doméstica.

“Essa mensagem tem que ser permanente. O nosso corpo não é público. Não é não! É respeito, é tranquilidade no carnaval e aproveitar essa vista linda que a gente tem em Niterói, com o Centro revitalizado. Hoje temos políticas públicas para as mulheres que passam por situação de violência e recebem recursos para sair dessa situação. O Ceam é muito importante para a nossa cidade, é um espaço de acolhimento. Além disso, teremos o auxílio social que vai aumentar através do decreto de lei que está indo à votação”, afirmou a vice-prefeita.

A animação ficou por conta da banda Um Amô, formada por quatro mulheres pretas, ritmistas e multi-instrumentistas do mundo do samba, que botou o público pra dançar e cantar a marchinha vencedora, entre outras músicas do repertório especial de Carnaval. O quarteto é formado por Thalita Santos (surdos), Mari Braga (voz, cavaco e violão), Alanna Marinho (tamborim) e Bia Tinoco (caixa). A banda quer inspirar e empoderar outras mulheres através do amor pelo ritmo, quebrando paradigmas, resistindo de diversas formas e reafirmando que lugar de mulher é, sim, onde ela quiser.

A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, falou da importância em lutar pelo respeito e pela segurança de todas as mulheres e que na cidade não há espaço para a importunação.

"Foi uma imensa alegria vivenciar o Bloco “Não é Não” em nossa cidade. Ver tantas mulheres e homens unidos na mesma causa foi emocionante. Nosso compromisso é claro: em Niterói, a importunação não tem vez! Continuaremos lutando por um carnaval seguro, respeitoso e empoderado para todas as mulheres. Juntas, somos mais fortes!", destacou a secretária.

O tema do bloco Não é Não! de 2025 foi escolhido em uma competição de marchinhas para promover a criação musical com foco em temas relevantes, como respeito, diversidade e inclusão. Ao todo, 36 candidatos e candidatas se inscreveram, mas somente 11 cumpriram os requisitos e foram aprovadas no processo. As composições contemplaram palavras-chave, como mulher, prevenção, assédio, respeito e importunação.