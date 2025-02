Papa Francisco tem piora em seu quadro respiratório

O Papa Francisco teve uma crise de broncoespasmo, o que piorou seu quadro respiratório. A informação foi passada pelo Vaticano nesta sexta feira (28).

Conforme o boletim médico, o pontifice iniciou uma ventilação mecânica não invasiva e responde bem. Ele permaneceu consciente e colaborou com os procedimentos médicos.

Francisco passou a manhã entre sessões de terapia respiratória e orações na capela. Na parte da tarde, ele teve um episódio de vômito com inalação, o que piorou sua condição respiratória.

Nesta sexta feira, o Papa completou duas semanas de internação para tratar uma pneumonia bilateral.

Confira o boletim médico na íntegra:

“No início da tarde de hoje, após uma manhã alternando fisioterapia respiratória com oração na capela, o Santo Padre apresentou uma crise isolada de broncoespasmo, que, no entanto, causou um episódio de vômito com inalação e um rápido agravamento do quadro respiratório.

O Santo Padre foi prontamente submetido a broncoaspiração e iniciou ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas. Ele permaneceu sempre alerta e orientado, colaborando com as manobras terapêuticas.

O prognóstico permanece, portanto, reservada. Pela manhã, recebeu a Eucaristia.

É o que informa o boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé, divulgado na noite desta quarta-feira, 28 de fevereiro, sobre o estado de saúde do Papa, internado há quatorze dias no Policlínico Gemelli".