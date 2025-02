Mãe e filha são presas no Rio avisadas de espancar vizinho até a morte

Uma mãe e sua filha foram presas suspeitas de terem espancado até a morte um vizinho, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Priscila Alves do Nascimento e Andressa Agatha Alves, teriam dado socos em Jonathan dos Santos Lima. O crime aconteceu na última segunda feira (24) e teria sido motivado devido uma rixa familiar.

Em depoimento, uma irmã de Jonathan disse a polícia que, sua família estava comemorando um aniversário, quando seus vizinhos começaram a fazer piadas. A vítima então, decidiu ir conversar com os suspeitos do ato, e teve início uma briga.

Priscila e Agatha, junto de dois homens, Jean William Alves da Silva e Juan Alves Geminiano, teriam espancado a vítima até a morte.

De acordo com a investigação, a briga teria começado por conta de rixas entre as duas famílias. Em dezembro do ano passado, Priscila e a mulher de Jonathan, teriam se envolvido em uma briga, que contou com um arremesso de copos.

Na última terça feira (25), o juiz Orlando Eliazaro Feitosa, do Plantão Judiciário da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ), expediu mandados de prisão temporária contra as suspeitas. Segundo o magistrado, há indícios de participação da mãe e da filha no homicídio.

"A conduta foi praticada mediante extrema violência e crueldade, tendo as investigadas linchado a vítima agredindo-a com socos e chutes, com nítida intenção de lhe exterminar a vida. Entendo que a custódia cautelar das investigadas é fundamental para complementação das investigações", escreveu.

Mãe e filha estão presas no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte. Jean e Juan estão foragidos. Os dois possuem mandados de prisão temporário em aberto.