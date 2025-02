Botafogo anuncia oficialmente Renato Paiva como novo técnico

Renato Paiva foi anunciado como novo treinador do Botafogo - Foto: Reprodução

Renato Paiva foi anunciado como novo treinador do Botafogo - Foto: Reprodução

O Botafogo anunciou, de forma oficial, o português Renato Paiva, 54 anos, como novo treinador da equipe principal. O técnico esteve no Nilton Santos para assistir a partida da noite desta quinta-feira (27), que resultou na derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Racing, garantindo o vice-campeonato da Recopa. O contrato é válido até o final de 2026.

"Renato Paiva é o nosso treinador daqui para frente. Eu levei muito tempo para contratar o Artur Jorge. Ele começou na mesma semana que a temporada teve início. Eu não sou um presidente social, então não tenho que concorrer à reeleição. Eu não apoio uma temporada de 11 meses. Estou fazendo investimentos significativos em nossos atletas, então não vou queimá-los da maneira que nossos órgãos dirigentes gostariam de queimá-los", afirmou John Textor.

"É lamentável que, agora que nós somos os campeões da América e do Brasil, meu método de preparação nos deixe despreparados para jogos e copas como esta noite. Não sei se vou me ajustar a isso. Se ganharmos a Libertadores todos os anos, talvez eu tenha que me ajustar", explicou John Textor.

A chegada de Renato Paiva encerra um capítulo de uma longa novela sobre o comando do Botafogo.