Barcas Rio-Niterói recebem ventiladores para amenizar calor durante o Carnaval

Com a chegada do Carnaval e o aumento das temperaturas nas últimas semanas, quatro embarcações do serviço Rio-Niterói foram equipadas com 32 ventiladores de climatização. A iniciativa, de caráter temporário, resulta de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana e o Consórcio Barcas Rio, operador do sistema.

De acordo com o governo do estado, a medida tem como objetivo oferecer mais conforto aos passageiros, especialmente aqueles que utilizam as barcas para se deslocar até os blocos de rua no Rio de Janeiro e em Niterói. Nos últimos dias, o calor intenso intensificou as reclamações sobre a falta de refrigeração adequada nas embarcações.

Medida temporária antecede instalação de ar-condicionado

Os ventiladores permanecerão em funcionamento durante todo o período de Carnaval, mas a solução é paliativa e não substitui os sistemas de ar-condicionado, cuja instalação requer adaptações técnicas.

Segundo a Secretaria de Transporte, a previsão é de que todas as embarcações do serviço sejam equipadas com climatização adequada até o final do semestre, garantindo maior qualidade no transporte aquaviário para os usuários.