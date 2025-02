Prefeitura de Niterói e PM realizam operação integrada e prendem oito pessoas em ação contra “rolezinho”

Oito pessoas foram presas, sete motocicletas apreendidas e aproximadamente 30 multas aplicadas pela Guarda Municipal de Niterói após uma operação integrada da Prefeitura com a Polícia Militar para coibir a prática ilegal conhecida como “rolezinho”, na madrugada desta quinta-feira (27). A ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) em conjunto com a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Nittrans, contou com o monitoramento em tempo real do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

As imagens das câmeras do Cisp indicaram que o grupo veio de São Gonçalo e circulou em Niterói por vias como a Mário Viana e Roberto Silveira. Com o cerco montado pelas equipes da Guarda Municipal, Nittrans e PM em pontos estratégicos da cidade, os motociclistas começaram a se dispersar, mas diversos foram abordados e conduzidos à delegacia.

“Estamos trabalhando com tecnologia, integração e planejamento. Ativamos o cerco tático assim que as motos foram detectadas entrando na cidade. Isso é resultado do trabalho conjunto da Guarda Municipal, Nittrans e Polícia Militar”, destaca o coronel Gilson Chagas, secretário de Ordem Pública de Niterói.