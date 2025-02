Professora niteroiense abre 2ª chamada para coletânea literária sobre educação

Os textos podem ser de profissionais com ou sem experiência com publicações literárias, formando um mosaico de narrativas que retratam a riqueza do ensino e os desafios da educação - Foto: Divulgação

Estão abertas até 30/03 as inscrições para a Coletânea de narrativas Conta aí, professor!, da Vira-Tempo Editora, organizada pela niteroiense Amanda Almeida. A obra será lançada durante a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) 2025, entre 30/07 e 03/08. O objetivo deste edital é reunir histórias escritas por professores, proporcionando visibilidade às experiências e vivências que permeiam o cotidiano da docência.

Os textos podem ser de profissionais com ou sem experiência com publicações literárias, formando um mosaico de narrativas que retratam a riqueza do ensino e os desafios da educação.

Podem participar professores de qualquer nacionalidade, desde que residentes no Brasil e maiores de 18 anos. A niteroiense Amanda Almeida explicou a motivação para a abertura dessa Chamada Pública. "É fundamental que os professores do Brasil tenham suas experiências ouvidas e publicadas, para que se conheçam e se reconheçam nas mais diversas trajetórias. No ano passado fizemos um encontro marcante de professores de todas as Regiões do país, uma miscelânea de vozes compartilhadas em dos maiores eventos literários brasileiros", pontuou.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://viratempo.com.br/selecoes-literarias/ e a divulgação dos selecionados será realizada até 05/04/2025 via e-mail. Caso o texto seja selecionado, o autor poderá decidir se deseja participar ou não. E em caso positivo, deverão realizar a adesão no valor de R$ 180, o que garantirá um exemplar do livro, o registro ISBN e todos os serviços editoriais.

Amanda Almeida é servidora pública, professora, escritora, educadora social, cidadã fluminense e natural de Niterói. Atualmente ocupa a cadeira nº 43 da Academia Fluminense de Letras (AFL).