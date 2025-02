Jovem baleado por PM da reserva na Zona Norte do Rio tem alta do CTI

Baleado na noite da última segunda-feira (24) após ser confundido com um assaltante na Penha, Zona Norte do Rio, o estudante Igor Melo de Carvalho, de 31 anos, recebeu alta do CTI nesta quinta (27) e já está na enfermaria do Hospital estadual Getúlio Vargas.

Segundo o boletim médico divulgado pela direção da unidade, ele está estável.

A esposa do estudante, Marina Moura, contou que Igor "está se comunicando bem" e já pensa em uma possível alta. Ele manifestou o desejo de deixar o hospital vestindo a camisa do Botafogo, seu time do coração.

Relembre o caso

- Estudante universitário é baleado após ser acusado de assalto no Rio