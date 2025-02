Estudante universitário é baleado após ser acusado de assalto no Rio

Como resultado do disparo, Igor perdeu um rim e segue internado no Hospital Getúlio Vargas - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Igor Melo de Carvalho, de 32 anos, estudante universitário, foi baleado após ser acusado de ser assaltante, na madrugada desta segunda-feira (24), no Viaduto João XXIII, localizado na Penha, Zona Norte do Rio.

O disparo foi realizado por um policial reformado enquanto Igor estava na garupa de uma motocicleta de aplicativo. A ação ocorreu depois que a esposa do agente de segurança supostamente reconheceu o condutor da moto como o assaltante que teria roubado seu celular algumas horas antes.



Como resultado do disparo, Igor perdeu um rim e segue internado no Hospital Getúlio Vargas, sob custódia da Polícia Militar, a pedido da 22ª DP (Penha), que investiga o caso. De acordo com informações da direção da unidade hospitalar, o estado de saúde de Igor é grave.

A Corregedoria da PM acompanha o caso.