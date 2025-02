Moradores do Fonseca pedem lar temporário ou adoção de filhote de cachorro abandonado

Um filhote de cachorro macho, aparentemente pitbull, está abandonado na Rua Bispo Dom João da Mata, na altura do número 20, no Fonseca, em Niterói, e os moradores da localidade pedem ajuda para quem puder oferecer um lar temporário ao animal e retirá-lo da rua movimentada, onde corre o risco de ser atropelado.

Os moradores estão preocupados com a segurança do filhote de cachorro que estava vagando pela rua. Com a intenção de salvar o animal, as pessoas o colocaram temporariamente em uma kombi dentro de uma oficina.

“No momento, o sol vai começar a bater forte em cima da carcaça da kombi e ficará insuportável”, disse a moradora Irma Lasmar.

A principal suspeita das pessoas que estão ajudando filhote de cachorro é que ele tenha sido abandonado, pois apresenta sinais de maus-tratos.

“Pelas informações iniciais que recebi, ele está magro, desnutrido, mas não ferido. Por esse perfil, que já configura maus tratos, acredito que não tenha se perdido e sim tenha sido abandonado”, contou.

Para tentar oferecer uma condição minimamente confortável, as pessoas estão oferecendo água e comida ao cachorro. Para quem tiver interesse de oferecer um lar temporário ou adotá-lo, pode entrar em contato com o número (21) 98856-6588 - Irma Lasmar.