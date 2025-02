Obramax inicia construção do novo atacadão de São Gonçalo com previsão de 200 empregos; Saiba mais!

Começaram as obras do novo atacadão de construção de São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Começaram as obras do novo atacadão de construção de São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

Foi dada a largada para a construção do novo atacadão de construção de São Gonçalo: a loja Obramax. As obras na unidade, instalada no bairro Gradim, no terreno onde funcionava a antiga casa noturna Vibe Show, próximo à BR-101, tiveram início em janeiro, e tem previsão de duração entre oito meses e um ano. Neste momento, os profissionais responsáveis estão na etapa de levantamento da estrutura, com cerca de 120 funcionários no local.

A nova loja irá trazer não só um novo conceito em compras para o município, mas também oportunidades de emprego, com a criação de cerca de 200 empregos diretos, além de vagas indiretas geradas durante as obras e na operação do empreendimento. A rede busca profissionais para diversas funções, como atendimento, logística, administração e setores técnicos.

Com uma área de cerca de 18,6 mil m² e um investimento de aproximadamente R$ 140 milhões, o novo espaço promete movimentar a economia local.

Fique de olho nas oportunidades:

Interessados em fazer parte da equipe da Obramax podem acompanhar as oportunidades no site oficial de carreiras da empresa: https://carreiras.obramax.com.br. Lá, serão divulgadas as vagas abertas na unidade de São Gonçalo, assim como em todas as demais unidades da loja de materiais de construção.

Leia a nota da Obramax na íntegra:

"A Obramax vai inaugurar até o final deste ano uma unidade em São Gonçalo. A expectativa da empresa é gerar cerca de 200 empregos diretos. A nova loja faz parte do programa de expansão da Obramax, que tem meta de inaugurar cerca de 30 lojas até o fim de 2026.

Seguindo a média do padrão da Obramax, a loja terá investimento de aproximadamente R$ 140 milhões. O espaço contará ainda com 16 mil m² construídos em uma área com cerca de 31 mil m², com mais de 16 mil produtos em estoque, além de soluções como o Drive da Construção, o Retira Fácil, e os canais para realização de orçamentos.

No estado do Rio, a Obramax conta com unidades em Mesquita, Duque de Caxias, ambas na Baixada Fluminense, além de unidades em Guadalupe, Benfica e Jacarepaguá, na capital.

Os interessados em trabalhar na Obramax podem acompanhar as oportunidades disponíveis na página https://carreiras.obramax.com.br/."