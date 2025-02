Acidente envolvendo duas motos deixa um ferido na subida do Viaduto do Ponto Cem Réis, em Niterói

Na manhã desta quinta-feira (27), um acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa ferida na Avenida Feliciano Sodré, subida do Viaduto do Ponto Cem Réis, em Niterói. Devido à ocorrência, um grande congestionamento tomou conta da via no sentido Niterói e uma das faixas foi interditada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o quartel foi acionado por volta das 8h47.

Uma equipe da Nittrans está no local para orientar os motoristas durante a ocorrência, que está em andamento. Ainda não há informações sobre a identidade e o estado de saúde da vítima.

*Em atualização