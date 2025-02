Restaurante do Povo abre na segunda de Carnaval e na Quarta de Cinzas

O Restaurante do Povo, em Alcântara, estará funcionando normalmente na semana de carnaval, exceto na terça-feira, dia 4, feriado. A unidade vai oferecer refeições à população na segunda-feira (3) e na Quarta-feira de Cinzas. E também abre na quinta e sexta-feiras (6 e 7).

O restaurante funciona de segunda a sexta-feira e oferece café da manhã, das 7h às 9h e almoço, das 11h às 15h. As refeições possuem um preço simbólico, sendo o café da manhã R$ 0,50 e o almoço R$1,00. Pessoas com deficiência e idosos a partir de 60 anos têm direito à gratuidade.

No intuito de reduzir a fome e a insegurança alimentar e nutricional da população, o equipamento tem capacidade de servir até 3 mil refeições por dia. Desde dezembro de 2022 a fevereiro deste ano, mais de 1,4 milhão de refeições foram fornecidas aos gonçalenses.

O equipamento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo – que elaborou o projeto de implantação do Restaurante do Povo na cidade através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) – com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Serviço:

O Restaurante do Povo fica na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro).

