Calor faz buscas por ar-condicionado dispararem no Rio de Janeiro, com alta de 99% em fevereiro

As temperaturas elevadas do início do ano impulsionaram a procura por soluções de climatização no estado do Rio de Janeiro. De acordo com um levantamento do Buscapé, principal comparador de preços do país, as buscas por ar-condicionado no estado cresceram 99% entre janeiro e fevereiro deste ano.

Os dados também mostram que, na comparação com o mesmo período do ano passado, a demanda por aparelhos de ar-condicionado subiu 69% no estado. Já os climatizadores registraram um crescimento de 268% em relação a janeiro e 226% na comparação anual.

Por outro lado, na mesma janela de comparação, os ventiladores apresentaram queda de 42%, demonstrando uma preferência dos fluminenses por equipamentos com maior capacidade de resfriamento, mesmo com um custo mais elevado.

Apesar do aumento na procura, os consumidores podem aproveitar preços mais baixos na categoria. No Brasil, o menor preço dos aparelhos de ar-condicionado teve queda de 15% entre janeiro e fevereiro, chegando a R$ 1.379. Na comparação anual, os preços também apresentaram redução de 6%, tornando-se um momento propício para a compra.

Leia também:

Curtir a folia de forma saudável e segura é possível? Especialista esclarecem

Aposta do Rio de Janeiro acerta Mega-Sena e leva R$ 131 milhões