Pesquisa e inovação ganham destaque no lançamento do Prêmio CT&I SUS

A presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ, Caroline Alves, participou da cerimônia de lançamento da Chamada Pública do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS (Prêmio CT&I SUS) e do anúncio da cooperação técnica entre o Ministério da Saúde (MS), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) para a elaboração da Chamada Pública Nacional PPSUS Inovação. O evento aconteceu nesta quarta-feira (26) no Auditório Emílio Ribas, na sede do Ministério da Saúde, em Brasília, com transmissão ao vivo pelo canal do DataSUS.

A edição de 2025 do Prêmio CT&I SUS marca a retomada da iniciativa após oito anos de pausa. O prêmio tem como objetivo reconhecer e valorizar trabalhos técnico-científicos que respondam às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuam para o aperfeiçoamento dos serviços e políticas de saúde no país. A premiação é coordenada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (SECTICS/MS), por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), em parceria com o CNPq.

Durante a cerimônia, também foi anunciada a elaboração da Chamada Pública Nacional PPSUS Inovação, que visa incentivar o desenvolvimento de tecnologias e soluções em saúde com potencial de incorporação ao SUS. A proposta busca estimular a criação de novos produtos, programas e políticas públicas que melhorem a qualidade, a eficiência, o acesso e a equidade no sistema de saúde brasileiro.

Leia mais

Lesão de Everton Cebolinha aumenta número de jogadores do Flamengo no departamento médico

Boxe pode voltar às Olimpíadas em Los Angeles 2028; entenda

Para Caroline Alves, presidente da FAPERJ, a parceria entre as instituições é estratégica para fortalecer a pesquisa e a inovação em saúde. “A inovação em saúde é fundamental para promover mais eficiência, equidade e acesso aos serviços de saúde. Essa iniciativa reforça o compromisso com a ciência e com a melhoria contínua da qualidade de vida da população”, destacou.

Disse ainda que “a inovação em saúde é essencial para garantir serviços mais eficientes, justos e acessíveis para todos.”

O evento contou com a presença de autoridades, pesquisadores e representantes das FAPs de diversos estados, reforçando a importância da articulação entre os entes federativos e as instituições de pesquisa para o avanço da ciência e da inovação no país.