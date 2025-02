Lesão de Everton Cebolinha aumenta número de jogadores do Flamengo no departamento médico

No último sábado (22), Everton Cebolinha se tornou o quinto jogador a ingressar no departamento médico do Flamengo em 2025. Todos os casos aconteceram em menos de um mês desde a estreia do elenco principal, em 25 de janeiro.

Antes do atacante, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Juninho e Michael foram afastados por problemas físicos ou musculares. Nenhum deles ainda retornou aos gramados. Everton teve detectada uma lesão na coxa direita de leve gravidade. Ele passava por um controle de minutagem, após se recuperar de uma cirurgia no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo.

Os problemas musculares têm sido motivo de preocupação no Flamengo. O clube tem realizado programação individualizada de treinos para os atletas. Eles são avaliados e recebem um plano que atende às suas necessidades. As mudanças acontecem diariamente.

O departamento de ciência e saúde do Rubro-Negro é quem fica responsável pelo acompanhamento e determina as atividades. Os jogadores passam por controle de carga e revezam entre trabalhos no campo e na academia.

O que Filipe Luís tem feito neste início de ano para preservar o elenco é revezar os times e dar folga aos jogadores. As lesões musculares são consideradas normais neste período, e o Flamengo não informou nenhuma lesão grave. Ainda assim há a preocupação, tendo em vista que a comissão técnica quer o elenco bem fisicamente para o início do Brasileirão.

O Flamengo vai iniciar a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco, com jogo de ida marcado para o próximo sábado, no Nilton Santos, com desfalques importantes. Dos nomes no departamento médico, Ayrton Lucas é quem está mais perto de voltar. Juninho tem revezado entre trabalhos internos e no campo, assim como Alex Sandro.