Boxe pode voltar às Olimpíadas em Los Angeles 2028; entenda

Inicialmente fora da lista de esportes previstos para os próximos Jogos Olímpicos, o boxe pode retornar ao torneio nas Olimpíadas de 2028. O Comitê Olímpico Internacional (COI) concedeu um reconhecimento provisório para a World Boxing (WB) nesta quarta (26). O aval, no entanto, ainda não é garantia da inclusão da equipe na próxima edição dos Jogos, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O reconhecimento foi aprovado pelo Conselho Executivo do COI durante uma reunião realizada à distância nesta quarta-feira (26). A WB conseguiu atender aos critérios exigidos pelo Comitê, como presença em todos os continentes e os números necessários de atletas filiados. Segundo o COI, a organização também atendeu aos procedimentos de integridade esportiva estabelecidos pelo Comitê na última edição dos Jogos Olímpicos.

Com isso, o esporte volta a ter uma organização como Federação Internacional (IF) para representá-lo no Movimento Olímpico. Desde o fim das Olimpíadas de Paris, em 2024, o esporte estava sem uma federação, após a International Boxing Association (IBA) perder o reconhecimento por conta de problemas identificados pelo COI em governança e finanças.