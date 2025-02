Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo e SBT cancela gravações

Carlos Alberto de Nóbrega, comediante de 88 anos, foi internado esta semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar de uma virose. Ele deu entrada na unidade de terapia semi-intensiva, e, segundo a assessoria do SBT, o quadro de saúde do humorista é estável. A informação foi confirmada pela assessoria do SBT, que afirma que o quadro do humorista é estável.

Devido à internação, a emissora cancelou as gravações do humorístico A Praça é Nossa que estavam agendadas para esta semana, mas já agendou duas para a próxima semana. A expectativa é que Carlos Alberto receba alta em breve.

Na noite de terça, 25, a esposa de Carlos Alberto, a médica Renata de Nóbrega, fez uma chamada de vídeo com ele, e publicou no Instagram uma foto do apresentador, que aparece sorridente deitado em uma cama do hospital. "Boa noite com saudades", escreveu ela na legenda.