Polícia Civil investiga casal que tentou fazer s&xo na Sapucaí

As imagens ganharam muita repercussão nas redes sociais e o homem envolvido no ato sexual, não foi bem avaliado - Foto: Reprodução

A Polícia Civil abriu uma investigação para investigar o caso de um homem tentando fazer sexo na Sapucaí. O momento foi gravado por pessoas que estavam acompanhando o ensaio técnico na madrugada da última segunda-feira (24).

O caso não chegou a ser comunicado na 6ª DP (Cidade Nova), entretanto, depois que as imagens ganharam repercussão nas redes sociais, a delegacia instaurou um procedimento para investigar os fatos.

Um dia após o ocorrido, na terça-feira (25), a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) também disse que está investigando o caso.

O momento de intimidade do casal, aconteceu quando a Unidos da Viradouro se preparava para realizar o último ensaio técnico. O local escolhido pelo casal era um camarote sem vidros escuros e que não havia privacidade, sendo assim as pessoas que estavam na arquibancada no setor 9, de frente para o camarote viram o ato e começaram a filmar.

As imagens ganharam muita repercussão nas redes sociais e o homem envolvido no ato sexual, não foi bem avaliado. Os internautas analisaram o desempenho do homem e deram nota zero no quesito “evolução”.

“O cara teve coragem de transar no camarote da Sapucaí, com milhares de pessoas assistindo, ainda broxou. A galera que estava de frente começou a gritar ‘broxa, broxa, broxa’ e ele desistiu kkkkkkkkkkkkkk”, disse um internauta.

Como a situação virou piada nas redes sociais, nem o intérprete da Viradouro, Wander Pires, resistiu e fez uma brincadeira em referência ao enredo da escola de Niterói, “Malunguinho: o mensageiro dos três mundos”.

“Molenguinho, Molenguinho! Quero desver”, escreveu Wander em sua rede social, criticando o ‘desempenho’ do homem.