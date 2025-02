Caribe niteroiense: fenômeno meteorológico transforma as praias da cidade em paisagens de tirar o fôlego

Desde o último fim de semana, praias da Zona Sul do Rio, Barra da Tijuca e Região Oceânica de Niterói apresentam um visual de tirar o fôlego, digno das paisagens vistas no Caribe, com águas transparentes em tons de verde e azul.

O cenário, que representa um fenômeno meteorológico, é explicado, segundo especialistas, pela combinação de dias sem chuva e vento vindo do mar, arrastando águas superficiais de alto-mar para o litoral.

Por não haver registro de muita chuva nos últimos dias, o momento se tornou propício para aparição do fenômeno. Como também não houve ventania forte que causasse a agitação da água do mar, essas águas ficaram estacionadas no litoral e, assim, ocorreram as águas "superazuis" e transparentes, com pouca matéria orgânica e quantidade de resíduo.

Na manhã desta quarta-feira (26), a reportagem de O SÃO GONÇALO esteve em uma das praias niteroienses mais procuradas pelos banhistas da cidade: a Praia de Camboinhas. Ao chegar no local, antes mesmo de descer as escadarias que levam à areia, já é possível notar a mistura de tonalidades da água, que varia entre o verde e o azul cristalinos.

Para o casal de niteroienses, Márcia e Emídio Beirão, que aproveitaram a manhã de sol para relaxar na praia, a beleza exuberante que o fenômeno trouxe é um atrativo a mais para a procura dos banhistas.

"Somos moradores de Piratininga, mas aqui é mais tranquilo, então a gente sempre vem. Só que essa semana, a praia está ainda mais linda, com essa água cristalina, mar tranquilo, bom para os que não sabem nadar, bom para crianças brincarem, está uma beleza. E não tem como não ficar encantado, é uma beleza de tirar o fôlego e que está atraindo ainda mais banhistas para a praia. A gente fica daqui só admirando tanta beleza", disse o casal.

Moradores da Região Oceânica aproveitaram o "mar do Caribe" na manhã desta quarta-feira, na Praia de Camboinhas | Foto: Layla Mussi

Porém, para quem está imaginando que este cenário vai virar rotina, dada a frequência com que se manifestou neste verão, é importante frisar que, embora a possibilidade não possa ser descartada, o fenômeno tem poucas chances de acontecer novamente até o fim desta estação.

"A praia está sensacional, e de tão transparente, consegui até ver uma tartaruga ainda agora. Já tinha visto o mar clarinho assim, algumas vezes em Itaipu, Itacoatiara e até aqui em Camboinhas, mas essa semana está especial, tá realmente muito lindo", afirmou Angélica Câmara, moradora da Região Oceânica de Niterói, que estava acompanhada da filha na manhã desta quarta-feira (26).

Previsão do tempo

Para este fim de semana, que dá início ao Carnaval 2025, a previsão é de altas temperaturas e tempo firme na cidade de Niterói, sem previsão de chuva, de acordo com o ClimaTempo.

Confira:

- Sexta-feira (28): Máxima de 34°C e mínima de 23°C. Sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde. Noite estrelada

- Sábado (1): Máxima de 33°C e mínima de 23°C. Sol o dia todo, sem nuvens no céu. Aumento de nebulosidade à noite, sem chance de chuva

- Domingo (2): Máxima de 32°C e mínima de 23°C. Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Noite de céu limpo