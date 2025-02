Curtir a folia de forma saudável e segura é possível? Especialista esclarecem

O Carnaval é um dos maiores e mais aguardados eventos do Brasil, sendo a celebração que reúne milhões de pessoas em festas, desfiles, blocos de rua, trios elétricos e muito mais. Durante esses dias, a diversão é garantida, mas também é essencial manter o corpo em equilíbrio para curtir a folia com disposição e sem contratempos.

Embora o clima de festa traga alegria e descontração, é importante lembrar que o excesso de bebida alcoólica, a exposição ao sol, o cansaço e a alimentação inadequada podem impactar negativamente a saúde dos foliões.

Seja no sambódromo, nas ruas ou nas festas, o Carnaval exige cuidados com a hidratação, alimentação e proteção solar, já que o corpo está constantemente sendo desafiado pelas altas temperaturas, pela aglomeração de pessoas e pela intensidade das atividades. A boa notícia é que, com algumas medidas simples, é possível aproveitar a festa ao máximo e sem comprometer o bem-estar. Vamos explorar, a seguir, como se manter saudável durante a folia e garantir que você tenha uma experiência divertida e segura.

Hidratação é fundamental

Com o calor intenso e o aglomerado de pessoas, o Carnaval pode ser um verdadeiro desafio para o corpo. A perda de líquidos é inevitável devido à transpiração e ao consumo de bebidas alcoólicas, que aumentam a diurese. Por isso, manter uma hidratação adequada é essencial. Recomenda-se ingerir bastante água, especialmente antes, durante e após as festividades. Levar uma garrafinha térmica com água ou optar por alternativas naturais, como água de coco e sucos frescos, é uma ótima estratégia. Frutas com alto teor de água, como melancia, melão, abacaxi e laranja, também ajudam a manter o corpo hidratado.

É importante estar atento aos sinais de desidratação, como sede excessiva, sonolência, irritabilidade, dor de cabeça e fraqueza. Caso perceba algum desses sintomas, interrompa a atividade e repouse, ingerindo líquidos.

Alimentação saudável é chave para a energia

Durante os dias de folia, a alimentação também merece atenção. Evite longos períodos de jejum, pois a falta de alimentos pode levar à queda de energia e até ao mal-estar. O ideal é garantir três refeições principais — café da manhã, almoço e jantar — e optar por alimentos leves e nutritivos. Frituras, alimentos processados, sanduíches com maionese ou carnes malpassadas devem ser evitados, pois podem sobrecarregar o sistema digestivo.

Prefira alimentos ricos em proteínas e fibras, como frutas, verduras e legumes. Eles são fundamentais para a manutenção da energia e ajudam a garantir uma maior sensação de saciedade. Se possível, leve seu próprio lanche para consumir durante os eventos. Caso precise comprar alimentos fora de casa, verifique sempre a aparência e a conservação dos produtos, além de garantir que o local de venda tenha boas condições de higiene.

Cuidado com o consumo de álcool

A empolgação do Carnaval muitas vezes leva a um consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Porém, é importante moderar essa ingestão para evitar os efeitos negativos da ressaca no dia seguinte. Uma boa dica é se alimentar antes e durante o consumo de bebidas alcoólicas, o que ajuda a retardar a absorção do álcool e diminui os riscos de hipoglicemia, que pode causar tonturas.

Beber de forma gradual, intercalando os copos de álcool com água ou isotônicos, também é uma boa prática. Essas bebidas ajudam a repor os sais minerais perdidos e a evitar a desidratação. Evite misturar álcool com energético e sempre verifique a procedência das bebidas. Lembre-se de que a combinação de álcool com medicamentos pode ser perigosa.

Após um dia de folia, se você consumiu álcool, um bom truque é o chá de boldo. Essa bebida auxilia o fígado no processo de desintoxicação, minimizando a sensação de ressaca. Para melhorar o sabor, você pode preparar o chá gelado com folhas de hortelã ou até adicionar suco de limão.

Proteção contra o sol e descanso são indispensáveis

O Carnaval é uma festa ao ar livre, e os foliões estão sempre expostos ao sol intenso. Por isso, a proteção solar é fundamental para evitar queimaduras e problemas de pele. Use filtro solar adequado, chapéus e roupas com proteção UV para garantir que sua pele esteja protegida durante o dia. Além disso, não se esqueça de descansar sempre que possível. Uma boa noite de sono vai fazer toda a diferença no dia seguinte, permitindo que você aproveite a folia com energia renovada.

Seguindo essas recomendações, os foliões poderão aproveitar ao máximo os dias de Carnaval de forma saudável e consciente. Lembre-se de que o equilíbrio é a chave para uma folia cheia de alegria, energia e bem-estar.

