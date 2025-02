Porto da Pedra se despede da temporada de ensaios com "Grito de Carnaval" nesta quarta-feira (26)

Fim de treino para a comunidade de São Gonçalo. Excepcionalmente nesta quarta-feira (26), a Porto da Pedra realiza um ensaio especial para mostrar que está pronta para brigar pelo título da Série Ouro. Para isso, o presidente Fabrício Montibelo convoca toda a comunidade e segmentos para o último ensaio, que acontece a partir das 20h. A entrada é gratuita.

“Todos acompanharam a nossa luta ao longo do ano, não foi nada fácil mostrar que nós conseguiríamos colocar um carnaval competitivo na rua, mesmo após o rebaixamento. Acredito que a união de todos e o trabalho que fizemos, vai ser a resposta que precisamos dar na Avenida”, disse o gestor.

Para encerrar a temporada de ensaios semanais, a escola programou um "Grito de Carnaval" que terá início às 20h. Após o ensaio, o já tradicional "Pagode do Presidente" agita a quadra do Tigre com o grupo Vem pro Meu Ritmo. A entrada e a classificação é livre.

A quadra da Porto da Pedra fica na Travessa João Silva, 84 - Porto da Pedra, São Gonçalo.

Serviço:

Último ensaio da temporada 2025

Data: Quarta-feira, 26 de fevereiro

Local: Quadra da escola - Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra, São Gonçalo

Horário: 20h

Classificação : Livre

Entrada gratuita