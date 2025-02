Riotur, Procon Carioca e Liesa divulgam o que Pode e o que Não Pode na Sapucaí

A Riotur, em parceria com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e a Liga Independente das Escolas de Sambado Rio de Janeiro (Liesa), divulgaram uma lista com orientações sobre o que pode e o que não pode ser levado para Sapucaí durante os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. Fique atento a essas dicas para curtir o carnaval da forma mais segura.

PODE

- Até duas garrafas de plástico de 500 ml com bebida (água, suco, refrigerante ou cerveja)

- Até dois itens de alimentos industrializados lacrados (500g cada)

- Frutas armazenadas em sacos plásticos com fechamento hermético (até 500g no total)

- Bolsa térmica de uso pessoal

- Capa de chuva

NÃO PODE

- Garrafas de vidro e latas

- Garrafas e copos térmicos

- Alimentos que não sejam industrializados

- Desodorante aerosol e perfume

- Guarda-chuva

- Bastão de selfie

- Isopores, bolsas térmicas e coolers

- Sacos de gelo e/ou gelo em gel

- Objetos cortantes (facas, canivetes e tesouras)

- Armas

- Fogos de artifícios e sinalizadores

- Animais domésticos

Atenção: só é permitido a entrada de menores de 16 anos devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Os casos omissos serão resolvidos exclusivamente pela Coordenação de Controle e Segurança da Liesa.