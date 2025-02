Oruam é preso durante operação da Polícia Civil do Rio

A casa de Oruam, localizada no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi o local onde a prisão aconteceu - Foto: Reprodução Instagram

O rapper Oruam foi detido em flagrante nesta quarta-feira (26) por abrigar um foragido da Justiça em sua residência. O cantor, que estava sendo investigado, foi encontrado com o traficante Yuri Pereira Gonçalves, que estava com mandado de prisão em aberto por envolvimento com uma organização criminosa. A casa de Oruam, localizada no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi o local onde a prisão aconteceu.

Essa nova prisão não tem ligação com o episódio ocorrido na semana passada, quando Oruam foi detido após realizar manobras perigosas na Barra da Tijuca.

Na manhã desta quarta-feira (26), policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) cumpriram mandados de prisão em locais ligados ao cantor, que é filho de um líder de facção criminosa. Ele também é investigado por disparo de arma de fogo em um condomínio. Durante a operação, os agentes encontraram Yuri em sua residência, que foi imediatamente detido.

Além da residência de Oruam, a polícia também realizou buscas em outros endereços relacionados à sua mãe, esposa de um traficante. A operação faz parte de uma investigação detalhada, com base em inteligência policial, que visava cumprir mandados de prisão.

Os mandados foram emitidos pela Justiça de São Paulo, já que o disparo de arma de fogo aconteceu no município de Igaratá, no estado. O cantor foi indiciado por colocar em risco a vida de várias pessoas com seus tiros. A busca e apreensão na casa de Oruam também visou localizar a arma usada no crime, além de outros itens que possam servir como provas e ajudar a identificar o proprietário da arma.