Bola Branca arrecada mais de uma tonelada de alimentos

Nem só de samba no pé vive o folião do Cordão da Bola Branca. O tradicional bloco de Niterói também é exemplo de solidariedade. Mais de uma tonelada de alimentos foram distribuídos para instituições que assistem pessoas de baixa renda e com deficiência na cidade.

Os alimentos, em sua maioria, feijão, arroz, açúcar e macarrão foram doados para a Apae de Niterói e a Fia do Barreto, além de instituições religiosas e comunitárias que atuam com população de baixa renda, em bairros como Fonseca, Engenhoca e São Francisco.

“É a função social do carnaval. Desde que fundamos o bloco, traçamos este objetivo que é trocar os abadás por gêneros alimentícios para serem doados. O carnaval é festa, alegria, mas também solidariedade”, comemora o presidente da Comissão de Carnaval de Niterói e secretário de Governo, Paulo Bagueira, idealizador do Cordão.

Leia também:

▶ Polícia Civil acaba com churrasco da milícia e 40 são detidos na Baixada Fluminense

▶ Estudante universitário é baleado após ser acusado de assalto no Rio

Bagueira, em companhia do presidente do Bola Branca, Sérgio Werneck acompanhou, na última terça-feira, dia 25, a entrega de 150 quilos de alimentos para reforçar o estoque da unidade da Fundação para a Infância e Adolescência, órgão do Estado que funciona ao lado do Complexo Esportivo do Barreto. “Muitas pessoas que desfilaram no Bola Branca são usuárias dos serviços do Complexo Esportivo e sabem da dificuldade do órgão. Por isso resolvemos doar parte dos donativos para eles”, explica Werneck.

O Bola Branca fez seu grito de carnaval no dia 13 de fevereiro no Praia Clube São Francisco e um baile de carnaval, no último dia 22, na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí.