Maricá das Artes oferece vagas para 6 oficinas em Itaipuaçu

A Secretaria de Cultura e das Utopias, por meio do Programa Maricá das Artes, está oferecendo vagas em 20 oficinas gratuitas nos três polos de aprendizado, todas com início em março. As atividades são nas áreas da música, dança, público infantil, fotografia e artes visuais, todas sujeitas a lotação e que poderão sofrer alteração nos dias e horários. Por isso, o Maricá das Artes solicita aos interessados que se dirijam ao polo para saber mais.

As inscrições vão até esta sexta-feira (28) e quem quiser se inscrever deve comparecer ao polo de sua preferência leavndo documentação (CPF, RG e comprovante de residência). Os menores de idade deverão ir acompanhando de um responsável, que deverá ir ao local com seus documentos. O horário de atendimento vai de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O Maricá das Artes é um programa que, desde 2020, oferece oficinas das linguagens artísticas à população da cidade. As artes são instrumentos de transformação da sociedade, formação e inclusão no âmbito social.

Veja a descrição, os horários e a classificação etária de cada oficina:

CEU MUMBUCA: Rodovia Amaral Peixoto KM 27, Mumbuca

TEATRO INFANTIL – Segundas das 09h às 11h – a partir de 8 anos.

TEATRO JUVENIL – Segundas das 14h às 16h – a partir de 12 anos.

DANÇAS AFRO INICIANTE -Terças e Quintas das 17h30 às 19h – a partir de 18 anos

POLO CENTRO: Rua Adelaide Bezerra 353, próximo à antiga Praça da Rinha

CANTO CORAL – Quintas das 13h às 14h - a partir de 15 anos

CLARINETA – Quintas das 8h às 9h - a partir de 10 anos / Quintas das 9h às 10h - a partir de 12 anos

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS AFROAFETIVAS – Segundas das 15h30 às 16h30 - a partir de 18 anos

DANÇA DE SALÃO - Terças e Quintas das 15:30 às 17h - a partir de 15 anos

FLAUTA – Quintas das 9h às 10h - a partir de 16 anos / Quintas das 10h às 11h - a partir de 16 anos

FORRÓ - (OFICINA PARA MULHERES) – Segundas das 15h às 16h - a partir de 10 anos

FORRÓ - Terças e Quintas das 14h às 15h - a partir de 10 anos

FOTOGRAFIA BÁSICA – Quartas das 9h às 11h - a partir de 12 anos / Quartas das 13h às 15h - a partir de 12 anos

GRAFFITI – Quartas das 10h às 12h - a partir de 12 anos / Quartas das 14h às 16h - a partir de 12 anos

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL – Quintas das 14h às 15h – de 3 a 5 anos / Quintas das 15h às 16h - de 6 a 9 anos / Sextas das 9h às 9h50 - de 3 a 5 anos / Sextas das 9h50 às 10h40 - de 6 a 8 anos / Sextas das 10h40 às 11h20 – de 9 a 12 anos

PERCUSSÃO E RITMOS REGIONAIS DA CULTURAL POPULAR – Quartas das 15:30 às 17h - a partir de 15 anos

TROMPETE – Segundas das 15h às 16h - a partir de 15 anos / Segundas das 14h às 15h - a partir de 15 anos

VIOLÃO POPULAR – Segundas das 9h às 10h - a partir de 12 anos / Segundas das 10h às 11h - a partir de 12 anos

UKULELE – Quartas das 14h às 15h30 - a partir de 15 anos

POLO ITAIPUAÇU: Avenida Carlos Mariguella, s/n, ao lado da Casa do Trabalhador na Praça do Ferreirinha

TROMPETE – Segundas das 10h às 11h – a partir de 15 anos.

FLAUTA TRANSVERSAL – Segundas das 8h às 10h – a partir de 12 anos

INTRODUÇÃO A CLARINETA – Segundas das 8h às 10h – a partir de 12 anos

FOTOGRAFIA BÁSICA – Sextas das 13h às 14h30 – a partir de 12 anos