Prefeitura monta esquema especial de trânsito para o ‘Carnaval Maricá 2025’

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito, montou um esquema especial de trânsito para o Carnaval Maricá 2025, que acontece de 28/02 a 09/03 na cidade. Algumas vias serão bloqueadas para a passagem de 90 blocos de rua que desfilarão por todo o município, além dos 150 shows gratuitos de artistas locais em 19 palcos. As interdições iniciam a partir das 16h desta sexta-feira (28/02) e vão até terça-feira (04/03).

No circuito Adélia Breve, no Centro, as interdições acontecerão na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, trecho entre o Centro Comercial Costa do Sol até a Rua Abreu Rangel (altura do Ponto Chic). Neste perímetro, a avenida principal será fechada das 16h às 19h. Em seguida, depois da passagem dos blocos, o bloqueio passa a ser também da Rua Senador Macedo Soares (Rua da Enel) até a Rua Alferes Gomes (Cine Henfil), até o término do show no palco.

Já para sair da cidade, os motoristas seguirão pela Rua Pereira Neves, seguindo pela Rua Adelaide Bezerra, em direção à Rua Professor José Digiorgio, acessando a Rua Ribeiro de Almeida, por meio da Rua Carlos Rangel, que nesse período terá seu sentido invertido.

A Rua Barão de Inoã seguirá em estado de observação pela Coordenadoria Operacional. Caso haja necessidade, o fluxo de entrada será desviado na altura da Rua Antônio Vieira Sobrinho (Escola Carlos Magno) para garantir a segurança viária aos foliões que estiverem na Praça Orlando de Barros Pimentel.

Fechamento das ruas de Itaipuaçu e Ponta Negra

No Circuito Claudinho Guimarães, na orla de Itaipuaçu, as interdições acontecem das 08h às 20h na Avenida Benvindo Taques Horta, trecho entre a Avenida Zumbi dos Palmares até a Rua Rio de Janeiro (na altura do condomínio Atlântico). No mesmo horário, o Circuito Pepe Maneiro (também em Itaipuaçu) terá o bloqueio na Avenida Benvindo Taques Horta, entre a Rua 04 e a Rua 100 (altura do Casarão do Francês).

Já no Circuito Manhoso, em Ponta Negra, o fechamento se dá na Avenida Prefeito Arturzinho Rangel, no trecho que compreende entre o Canal de Ponta Negra e Rua Carolino José do Nascimento. Além dos blocos flutuantes, a equipe de trânsito atuará também nos 64 blocos estáticos distribuídos pela cidade.